مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري، والإنجليزي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 29 - 12 - 2019 في التقرير التالي:



الدوري المصري الممتاز



أسوان X طلائع الجيش - 02:30 مساءً - أون سبورت / تايم سبورتس



الدوري الإنجليزي:



آرسنال X تشيلسي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.



ليفربول X وولفرهامبتون - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.



مانشستر سيتي X شيفيلد يونايتد - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.



كأس الكونفدرالية الإفريقية



ادجوبي البنيني X زاناكو الزامبي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.



سان بيدرو ساحل العاج X حسنية أكادير المغربي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.



المصري البورسعيدي X بيراميدز - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.



حوريا الغيني X دجوليبا المالي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.



بيدفيست ويتس الجنوب إفريقياX النصر الليبي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.



إف سي نواذيبو الموريتاني X إينوجو رينجرز النيجيري - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.



نهضة بركان - المغرب X موتيما بيمبي - جمهورية الكونغو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.



نادي بارادو - الجزائر X إنييمبا النيجيري - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.