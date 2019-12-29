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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
ساديو ماني - محمد
ساديو ماني - محمد صلاح نجما ليفربول
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري، والإنجليزي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 29 - 12 - 2019 في التقرير التالي:

الدوري المصري الممتاز

أسوان X طلائع الجيش - 02:30 مساءً - أون سبورت / تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي:

آرسنال X تشيلسي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

ليفربول X وولفرهامبتون - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي X شيفيلد يونايتد - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

ادجوبي البنيني X زاناكو الزامبي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

سان بيدرو ساحل العاج X حسنية أكادير المغربي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

المصري البورسعيدي X بيراميدز - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

حوريا الغيني X دجوليبا المالي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

بيدفيست ويتس الجنوب إفريقياX النصر الليبي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

إف سي نواذيبو الموريتاني X إينوجو رينجرز النيجيري - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

نهضة بركان - المغرب X موتيما بيمبي - جمهورية الكونغو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

نادي بارادو - الجزائر X إنييمبا النيجيري - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
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