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رياضة

مانشستر سيتي يخشى تعميق جراحه أمام شيفيلد في البريميرليج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
جوارديولا مدرب مانشستر
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
يستقبل فريق مانشستر سيتي، نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي..

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين مانشستر سيتي وشيفيلد في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ترتيب مانشستر سيتي وشيفيلد في البريميرليج

يدخل مانشستر سيتي حامل اللقب اللقاء، وهو محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يتواجد شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يخشى مانشستر سيتي تعميق جراحه أمام شيفيلد مفاجآة البريميرليج حتى الآن، بعد أن خسر أمام وولفرهامبتون الجولة الماضية بنتيجة 3-2.

ويدرك السيتي أن الهزيمة أو التعادل، قد ينهي آماله نهائيًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

ويلتقي اليوم أيضًا، آرسنال مع تشيلسي في تمام الرابعة عصرًا، وليفربول مع وولفرهامبتون في السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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