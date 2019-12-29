ليلة رأس السنة.. إيهاب توفيق ضيف رامي رضوان في مساء دي إم سي

يحل النجم الكبير إيهاب توفيق ضيفا على برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة يوم الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساء.



وتشهد الحلقة مفاجآت عديدة كما ظهر فى البرومو، ويقدم الفنان الكبير خلال حلقة البرنامج مجموعة من أشهر أغانيه على مدار مشواره الفني.



ويكشف ايهاب توفيق خلال الحلقة استعداده للعودة للساحة الفنية.