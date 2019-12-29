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أخبار البلد

ليلة رأس السنة.. إيهاب توفيق ضيف رامي رضوان في مساء دي إم سي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
الاعلامي رامى رضوان،
الاعلامي رامى رضوان، والفنان ايهاب توفيق
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حمادة خطاب
يحل النجم الكبير إيهاب توفيق ضيفا على برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة يوم الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساء.

وتشهد الحلقة مفاجآت عديدة كما ظهر فى البرومو، ويقدم الفنان الكبير خلال حلقة البرنامج مجموعة من أشهر أغانيه على مدار مشواره الفني.

ويكشف ايهاب توفيق خلال الحلقة استعداده للعودة للساحة الفنية.
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