في زيارة مفاجئة.. محافظ الشرقية يطلب تقريرا باحتياجات مستشفى أبو كبير المركزي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمستشفى أبو كبير المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، وللتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى والتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة والنوبتجيات المكلفين بها.



تفقد المحافظ أقسام الغسيل الكلوي - العناية المركزة - حضانات الأطفال – العيادات الخارجية - ) واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



كلف المحافظ مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمساهمة في تقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى، مشددًا على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف ولضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة وحفاظًا على أرواح المرضى.



وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة لضبط منظومة العمل، و لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.