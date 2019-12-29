رمضان صبحي يبدأ برنامجه العلاجي اليوم

ينتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في البرنامج العلاجي، بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي بالنادي.



ويخضع صبحي لبرنامج علاجي، حيث يخوض المرحلة الأولى التي تشتمل على جلسات العلاج الطبيعي، على أن يبدأ في المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق.



وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قد أعلن في وقت سابق عن غياب رمضان صبحي، فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التي أجراها والتي كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلية الخلفية.