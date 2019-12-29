وظائف جديدة للسعوديين بقوات الطوارئ الخاصة.. تفاصيل

بدأت قوات الطوارئ الخاصة السعودية برئاسة أمن الدولة، اليوم، الأحد، فى فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة على رتبة «جندي»؛ وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.



ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والداه وجداه وجدتاه وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده خلال خدمته خارج المملكة.



كما يشترط أن يكون المتقدِّم حسن السير والسلوك، غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق تعيينه على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.



ويشترط أيضًا في المتقدم أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا عند تقديم الطلب، وألا يقل طوله عن 170 سم، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.



ويتمّ استقبال طلبات القبول من اليوم، الأحد، وحتى يوم الخميس القادم.