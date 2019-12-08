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تعليم

لطلاب الدمج .. تيسيرات جديدة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
طلاب الدمج
طلاب الدمج
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ياســـمين بدوي
أعلنت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، أنه بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، تم اصدار قرار جديد للتيسير علي أولياء امور للطلاب المدمجين "ذوي القدرات الخاصة" المتقدمين إلي امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام .

وأوضحت عبد السلام ، أنه تقرر السماح لولي الأمر بالتقدم بالأوراق المطلوبة للتقديم إلى إدارة التربية الخاصة بالمديرية التابع لها دون حضور الطالب المطلوب دمجه لعدم إرهاقه .

وشددت عبد السلام على ضرورة أن يصطحب ولي الأمر معه الأوراق الآتية :
قرار الدمج السابق فلا تقبل طلبات جديدة عن طريق المديريات ، وبيان قيد بصورة الطالب ممهورا بالشعار ، وتقرير طبي حديث من اللجان المتخصصة بمحافظته ، وصورة بطاقة الطالب ، وصورة بطاقة ولي الأمر ، وطلب التحاق برغبته بالامتحان علي نظام الدمج يملأ بمعرفة المختص بالمديرية.

كما تم التأكيد على ضرورة أن يقدم ولي الأمر إفادة بالاعفاء من اللغة التانية من عدمه ممهورا بختم شعار المدرسة ، وافادة بالمرافق من عدمه وفق التقارير الطبية لحالات التوحد والشلل الدماغي فقط طبقا للقرار الوزاري وبيانات المرافق من مؤهل صورته وصورة المرافق ، وأن يوضح بالتقارير الطبي ارتداء السماعة الطبية من عدمها لحالات السمعي

وقالت عبد السلام : يبدأ تقديم الطلبات والمستندات بالمديريات داخل ملف اعتبارا من أول يناير وحتى منتصف مارس، مشيرةً إلى أنه سيتم تسليم الطلبات من إدارة التربية الخاصة الي الإدارة المركزية وفق الجدول المرسل للمديريات.
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