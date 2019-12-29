قناة TeN تعلن موعد عودتها.. وتفاصيل مهرجانها المسرحى بالتعاون مع محمد صبحى

قررت قناة TeN العودة من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني وذلك في الحادي عشر من يناير 2020 ، وفقًا لبيان القناة .



وأضافت القناه فى بيانها: "من هذا المنطلق تجدد القناة العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة".



وتابعت: "بهذه المناسبة تعلن القناة إطلاق مهرجان ٥٠ سنة مسرح بالاشتراك مع الفنان الكبير محمد صبحي، لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان، وكذلك إطلاق مشروع TeN mojo ؛ وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط؛



وأختتم بيان القناة: "يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعين لاحقا، والله من وراء القصد".