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حوادث

إصابة شابين فى حادثى تصادم بإيتاى البارود

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:42 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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جمالات الدمنهوري
أصيب شابان بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم الجسم، اليوم الأحد، اثر وقوع حادثي إنقلاب دراجتين بخارتين بقريتي الروقة والنبيرة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان من مركز شرطة ايتاى البارود الاول يفيد بوقوع حادث إنقلاب موتوسيكل داخل قرية الروقة بدائرة المركز،أسفر الحادث عن إصابة " حسام فتحي فوزي سليمان" 15 سنة ومقيم بقرية الروقة، بجروح قطعية وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان البلاغ الثانى عن أصابة شاب بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية " موتسيكل" داخل قرية النبيرة التابعه لمركز إيتاي البارود، وبالفحص تبين إصابة " خالد محمد محمود " 29 سنة، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.
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