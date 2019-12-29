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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة علاج جلد الوزة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:25 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة جلد الوزة، مع تجربة كل الوسائل الشائعة مثل الماسكات الطبيعية، والزيوت التي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.

جلد الوزة عبارة عن ظهور حبيبات حمراء أو رمادي بارزة، ذات ملمس خشن ولاسيما بعد عملية إزالة الشعر.

ويرجع أسباب ظهور جلد الوزة لعدة أسباب ومنها سوء التغذية والذي يؤثر على نمو الشعر، أو استخدام طرق غير صحية في إزالة الشعر مثل ماكينات الحلاقة.

كما حرص الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث السابق على الرد على تساؤلات المتابعين له حول حقيقة وجود علاج لـ جلد الوزة الذي يظهر عند السيدات.

وكتب دكتور هاني الناظر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "للاسف، لا يوجد علاج لـ جلد الوزة".
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