AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا: حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
تقفد اليوم الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، انتظام الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بكلية الآداب ، رافقه خلالها الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية ، والدكتور احمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على حظر اصطحاب الطلاب للتليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات ، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات سواء من الطلاب والمراقبين ، وتوفير سيارة إسعاف وتواجد فريق طبي داخل اللجان لمواجهة أي طوارئ.

وأشار الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، إلى أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول هذا اليوم 5500 طالب وطالبة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الغش أو الشغب داخل اللجان، مؤكدا التواجد المستمر لأساتذة المواد لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلاب.

وأكد "المصرى" على جاهزية كافة اللجان واستعداد الكلية التام لاستقبال الطلاب، حيث تم تنظيم اللجان وتعليق اللوحات الإرشادية وقوائم الطلاب وتجهيز أرقام الجلوس لجميع الطلاب، ومنسوبى الكلية لأعمال الملاحظة والمراقبة والأعمال الخاصة بالكنترولات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

13 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ آداب سوهاج

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بصيدلة المنوفية .. اليوم

صور.. استعدادات جامعة القناة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة كفر الشيخ: نراقب جميع لجان الامتحانات بالكاميرات

رئيس جامعة كفر الشيخ: الامتحانات يسودها جو من الهدوء التام وتعقد وفقا للجداول المعلنة

ترشيحاتنا

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

مع حبيبته الإسرائيلية والأصغر بـ 34 عامًا.. آل باتشينو في أحدث ظهور.. صور

ساعة على الهاتف.. تفاصيل مكالمة باريس سان جيرمان وكلوب

قبل مواجهة الزمالك.. الترجى التونسي يحسم ضم نجم الجزائر

خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر

تريند الفن | رقصة رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي.. والفيديو الجديد لـ منى فاروق وشيما الحاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت