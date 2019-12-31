فيديوجراف| شجرة دم الأخوين هل هي حقيقة أم خرافة؟

ترددت العديد من الأقاويل والأساطير عن شجرة "دم الأخوين" وسبب تسميتها بهذا الاسم فيعود نسبة للأخوين قابيل وهابيل.



تتواجد هذه الشجرة في جزيرة سقطرى اليمنية، وعند كشط جذعها تنزف سائلا أحمر مثل الدم تمامًا.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن علاقة قابيل وهابيل بهذه الشجرة التي شهدت أول جريمة قتل في تاريخ البشرية من خلال الفيديوجراف التالي.