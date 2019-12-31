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فيديو جراف

فيديوجراف| شجرة دم الأخوين هل هي حقيقة أم خرافة؟

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:18 م
شجرة قابيل وهابيل
شجرة قابيل وهابيل
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منار شعبان
ترددت العديد من الأقاويل والأساطير عن شجرة "دم الأخوين" وسبب تسميتها بهذا الاسم فيعود نسبة للأخوين قابيل وهابيل.

تتواجد هذه الشجرة في جزيرة سقطرى اليمنية، وعند كشط جذعها تنزف سائلا أحمر مثل الدم تمامًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن علاقة قابيل وهابيل بهذه الشجرة التي شهدت أول جريمة قتل في تاريخ البشرية من خلال الفيديوجراف التالي.
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