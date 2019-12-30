حصاد 2019| السعودية تنجح في تحويل الترفيه لصناعة رابحة.. 11 موسما ترفيهيا تضع المملكة على بوصلة السياحة العالمية.. والحصيلة 78 مليار ريال سعودي

موسم المنطقة الشرقية

- اقيم في الفترة من 14 وحتى 30 مارس 2019 تحت شعار "ثقافة وطاقة"

- استهدف إبراز البعد الثقافي للطاقة في المنطقة الشرقية للسعودية، وتسليط الضوء على الأماكن التاريخية والتراثية.

- تقديم أكثر من 100 فعالية متنوعة ما بين محلية وعربية وعالمية اشتملت على حفلات ثقافية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية متنوعة، و"نزال الأبطال FISE وهي فعالية لجلب أفضل منافسات الألعاب الرياضية إلى المدن من جميع أنحاء العالم

- استقطب أكثر من 3 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها

- ساهم في توفير أكثر من4000 وظيفة مؤقتة

- شارك فيه آلاف من المتطوعين والمتطوعات، الذين قدموا أكثر من 60 ألف ساعة تطوعية في خدمة الزوار





موسم رمضان

- استمر شهرا من 6 مايو إلى 3 يونيو - سعى إلى إثراء التجربة الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية في المدن السعودية - استهدفت هيئة الترفيه من خلاله توضيح فضائل الشهر الكريم، في المدن السعودية الأساسية، مدعومًا بفعاليات متنوعة (ترفيهية ورياضية) - تخلله أنشطة في المنطقة المركزية للحرم، ومجموعة من البطولات الرياضية، مثل (بطولة كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وبطولة كرة القدم للصالات) - ضم عروضًا «ثلاثية الأبعاد» عبر جولة تفاعلية من خلال فيلم قصير عن حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح. - أقيمت في اطاره عدد من الفعاليات منها مسابقة الألعاب الإلكترونية، وفعالية مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرضا السيرة النبوية، وعمارة الحرمين الشريفين، وفعالية رمضان وأسرار القمر، وليالي الخليل الرمضانية



موسم جدة

- انطلق من 8 يونيو إلى 18 يوليو (لمدة 41 يومًا) - استهدف تسليط الضوء على جدة وضمها إلى المجتمع العالمي كـ عاصمة للسياحة والترفيه في المملكة - استهدف 5 وجهات رئيسيةهي منطقة جدة التاريخية وحي الحمرا، والواجهة البحرية، وأبحر، ومدينة الملك عبدالله الرياضيةمن خلال 150 فعالية رئيسية - ضم فعاليات ضخمة أخرى من الترفيه، تشمل الموسيقى، والفن، والثقافة، والرياضة وحفلات موسيقية ومسرحيات وعروض الملاكمة وبطولات الألعاب الإلكترونية وغيرها - دفع في اتجاه تطوير البنية التحتية السياحية للمدينة بتمكين الشباب السعودي وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات المباشرة لدعم النمو الاقتصادي للمدينة -أقيمت خلاله عدد من البطولات والمهرجانات الدولية، حيث احتضنت جدة التاريخية ورش ومعارض للحرف التقليدية والفنون الحجازية - تمكن موسم جدة من جذب 9 ملايين زائر - استهدف تطوير 25 % من البنية التحتية السياحية وتوفير فرص وظيفية مؤقتة لنحو 40 ألف شخص



موسم الطائف أو موسم السودة

- انطلق في 1 أغسطس واستمر على مدار الشهر ذاته - كان تجربة فريدة من نوعها حيث جمع التراث والثقافة مع الطبيعة والمغامرة بأجواء حماسية وترفيهية مميّزة. - جذب 2.5 مليون زائر - حمل شعار «مصيف العرب» وتنوعت فعالياته، ما بين 100 فعالية ما بين الرياضة والترفيه والثقافة والفنون، كما شهد عودة السينما وفتح دور العرض في المملكة - كان ابرزها أبرزها: مهرجان ولي العهد للهجن، وسوق عكاظ، ومهرجان الورد، وشارع الفن، بالإضافة إلى فعاليات أخرى كرياضة تسلق الجبال، وشارع الفن، إلى جانب إقامة عدد من المسرحيات - غطى 4 مناطق رئيسية هي سوق عكاظ، ومتنزه الردف، حديقة الملك فيصل التي اقيمت فيها فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن فيما يقام سباق الهجن على ميدان الطائف، ومنطقتا الهدا والشفا حيث تقام فعاليات سادة البيد لهواة المشي الجبلي - دشن ولأول مرة “حي العرب” بمشاركة 11 دولة عربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، بأجنحة تجسد حضارة وثقافة وفنون ومنتجات لكل دولة. - وفر نحو 15 ألف وظيفة موسمية أتاح الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسط، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين واصحاب الاعمال المتناهية في الصغر، عن طريق توفير المنصات الملائمة - ساهم في تأهيل ما يزيد عن 1500 شاب وفتاه؛ في 9 مسارات تدريبية. - حظي بتفاعل ملفت زاد عن 35 مليون مشارك في مواقع التواصل الإجتماعي وأكثر من 300 مليون ظهور رقمي. - تم تغطية فعالياته من قبل وسائل الإعلام المحلية والعربية، وحتى العالمية.



موسم عيد الفطر

موسم عيد الاضحى

موسم اليوم الوطني 89

انطلق في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر

كان الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمي

اقيم تحت شعار تحت "همة حتى القمة"

تم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، أنارت سماء السعودية وسط أنغام الأغاني الوطنية واعقبتها في جميع مناطق المملكة "احتفالات الهمة" التي اشتق اسمها من شعار الموسم

وعلى كورنيش الحمراء فعالية "مملكة النجوم"، وستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة

تم بناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق، يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبونها من خلال منصة "عيشها"

- تولَّت هيئة الترفيه نشر السعادة في أكثر من 650 ساعةً، حيث نظَّمت على مدى خمسة أيام 184 فعالية

تخصيص 57 متجرًا لليوم الوطني، ضمَّت 840 ألف منتج في 13 منطقة موزعة على 16 صالة مطار، و26 مجمعا تجاريا، و15 شارعا

إطلاق برنامج تجارب السعودية، للمرة الأولى، ضمن فعاليات اليوم الوطني في 13 منطقة بهدف إبراز الموروث السعودي بكافة صوره وأشكاله عبر 70 برنامجًا متكاملًا، استهدفت كافة الأذواق والأعمار.

مشاركة 25 متحدثًا في "ملتقى الهمة" الذي أقيم في خمس مدن على مدار ثلاثة أيام

زار الفعاليات ثلاثة ملايين و700 ألف مواطن ومقيم، 98% منهم تمتعوا بفعاليات مجانية

مشاركة 8230 فنانًا ومبدعًا في الفعاليات الميدانية، بلغت نسبة السعوديين منهم 91%، وقُدِّرت نسبة النساء بـ 23%، خاصةً في فعالية من "الستين للحين" التي نالت رضا الجمهور

استمع عشاق الفن إلى 60 أغنية من تاريخ الفن السعودي بدءًا من عام 1960 إلى 2019 من خلال فريق عمل سعودي، بلغ عدد أفراده 208 شبان وشابات

وفر فرص عمل موسمية، بلغت 6800 فرصة، ما يعادل 85% من الوظائف في موسم اليوم الوطني

سجل إطلاق ستة هاشتاجات بلغ مجموع منشوراتها 2223108، ومشاهداتها التقديرية 23 مليارا، من أبرزها #اليوم_الوطني89، و#همة_حتى_القمة الذي وصل التفاعل معه بمفرده إلى 750 ألفًا و333 منشورًا



موسم الرياض

انطلق في 11 أكتوبر من العاصمة الرياض

كان المخطط له 70 يوما ولكن تم تمديده في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020

كسر عدد زواره حاجز الـ 10 ملايين شخص 70% سعوديون و30% سياح، ويستهدف 20 مليون زائر

بلغت عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية توزعت على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

نفذته 280 شركة سعودية

شملت الفعاليات معرض الصيد والصقور السعودي، مهرجان فيراري، كرنفال الرعب، بارك التزلج، الحديقة الساحرة، فوت بارك، ليالي عدن، ليالي المحروسة، فرقة "بي تي اس" الكورية، تجربة نيرف، تجربة مارفل، النافورة الراقصة وغيرها

شملت المناطق التي غطاها الموسم هي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، ورياض صحارى.

حقق المهرجان عائدات هائلة بلغت 235 مليون ريال (حوالي 62 مليون دولار).

وفر فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، قدرت بنحو 24000 شخص في وظائف موسمية كما وفر وزود أكثر من 22000 متطوع بأجر

لأول مرة في المملكة تتم استضافة مجموعة من الفنانين العالميين المشهورين من مختلف دول العالم، أبرزهم جانيت جاكسون، بيتبول، تايقا، مالوما، وفرقتا سوبر جونيور وبي تي اس



موسم الدرعية

انطلق في 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر على مدى شهر كامل

تضمن فعاليات متنوعة، منها الموسيقية والترفيهية، بالإضافة إلى المطاعم والماركات العالمية، كما سيتم تحويل حي الطريف التاريخي في قلب الدرعية إلى مزار سياحي

من ضمن فعالباته الرياضية فورمولا إي الدرعيّة والتي اقيمت في موسمها السادس من خلال جولتين متتاليتين يومي 22 و 23 نوفمبر، وشهدت للمرة الأولى انضمام سيارات "بورشه" و "مرسيدس"

ضمت الفعاليات الرياضية نزال الدرعية التاريخي أوّل نزال على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، ويقام يوم 7 ديسمبر في ميدان الدرعية بين حامل الألقاب الأربعة WBA و IBF و WBO و IBO المكسيكي "آندي رويز" والملقب بالـ«مدمّر»، وحامل ذهبيّة أولمبياد لندن 2012 البريطاني آنتوني جوشوا.

كما ضم كأس الدرعيّة للتنس

وتعد أول بطولة تنس دوليّة تستضيفها المملكة من 12 وحتى 14 ديسمبر في ميدان الدرعية، بمشاركة 8 من لاعبي النخبة في العالم في نظام خروج المغلوب

واشتمل كذلك على مهرجان الدرعيّة للفروسية

واقيم من 12 إلى 14 ديسمبر، ومن 19 إلى 21 ديسمبر، وشارك فيه 150 من فرسان من السعودية والعالم في منافسة تتيح للمتسابقين حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020

شهد إقامة حفلات موسيقية ضخمة بمشاركة أبرز نجوم الموسيقى العالميين والعرب، مثل ديفيد جويتا، فرقة ون ريببليك، فرقة ذا بلاك آيد بيز، عمرو دياب، إنريكي أجليسياس، وجيسون ديرولو، الذين أشعلوا حماس الجماهير

شهد تدشين مشروع "بوابة الدرعية" عبر احتفاليةٍ تاريخيةٍ

تم خلاله بناء حي الطريف في عام 1744م، وتم الاعتراف به من كبرى المدن الطينية في العالم، وتم تسجيله بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في عام 2010 ويعد الحي واحدًا من خمس مواقع سعودية مُدرجة بقائمة التراث العالمي



موسم العلا

- انطلق في 19 ديسمبر ويستمر حتى 7 مارس المقبل



موسم حائل

- انطلق في 22 ديسمبر ويستمر حتى 22 فبراير

