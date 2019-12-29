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أخبار العالم

اختيار أول سيدة لمنصب وزير الدفاع في النمسا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:14 م
صدى البلد
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أ ش أ
استقر سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف على اختيار كلوديا تانر (49 عاما) لتكون أول سيدة نمساوية تتولى منصب وزير الدفاع في البلاد .

وذكرت وسائل إعلام نمساوية - في تقرير اليوم الأحد - أن تانر ستكون أول سيدة على رأس الجيش النمساوي في تاريخه بعد إصرار حزب الشعب بزعامة كورتس على تثبيت ترشيحها للمنصب خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الخضر.

وتوقعت وسائل الإعلام أن كلوديا تانر والتي تشغل حاليًا منصب مدير جمعية الفلاحين النمساويين وعضو البرلمان عن ولاية النمسا السفلى أن تكون واحدة من أقوى السيدات في التاريخ السياسي للنمسا.

وأشارت إلى أن تولي امرأة لوزارة الدفاع النمساوية هو تكرار للنموذج الألماني حيث كان رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الحالية أورسولا فون دير لين وزيرة للدفاع بين عامي 2013 إلى 2019.

يذكر أن كلوديا تانر تعتبر أهم المرشحين في قائمة حزب الشعب للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وسبق طرحها لنفس المنصب في الحكومة السابقة ولكن الطرح قوبل بالرفض من حزب الحرية الشريك في الائتلاف الحكومي السابق.
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