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أخبار العالم

أمريكا: نفذنا ضربات جوية على مقرات حزب الله في العراق وسوريا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.
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