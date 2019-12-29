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رياضة

"الفار" يحرم وولفرهامبتون من هدف التعادل أمام ليفربول

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:30 م
بيدرو نيتو
بيدرو نيتو
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حسن العمدة
سجل بيدرو نيتو هدف التعادل لفريقه وولفرهامبتون فى شباك ليفربول فى الدقيقة 47 من عمر الشوط الاول ، ولكن ألغي الهدف بداعي التسلل بعدما استعان حكم المباراة بتقنية الفار .

وجاء هدف ليفربول فى الدقيقة 44 عن طريق ماني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ، واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو بعد شكوك حول اصطدام الكرة فى يد أدم لالانا ، وقرر الفار بأحتساب هدف صحيح

بدأت الفرصة، من عرضية متقنة من المدافع الأيمن المتألق أليكسانر أرنولد، ووصلت إلى محمد صلاح الذي سددها من لمسة واحدة بالقرب من العارضة في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة المباراة.

وساد الهدوء من لاعبي ولفرهامبتون في التعامل مع مجريات المباراة مع محاولة لغلق جميع المساحات الممكنه في وجه لاعبي ليفربول.

و سدد صلاح كرة أخرى من هجمة بدأت بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني برأسية هيأت الكرة لزميله محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بشكل مباشرة تصدى لها الحارس روي باتريسيو بثبات وأمسك الكرة.

وخاض الريدز 18 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 17 مباراة، بينما تعادل مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي الوصيف بفارق 10 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز رقم 7 برصيد 30 نقطة.
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