شاهد.. ناهد السباعى تمارس اليوجا

حرصت الفنانة ناهد السباعى على مشاركة جمهورها صورا جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وظهرت ناهد السباعي في الصورة وهى تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة بعض تمارين اليوجا، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وشاركت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا في الفيلم القصير"هذه ليلتي" الذي نافش في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.



يذكر أن احدث أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذى تم عرضه مؤخرًا في دور العرض.



الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.

