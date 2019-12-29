خاص.. فشل المفاوضات بين الصفاقسي والأهلي لضم جيرالدو

فشلت المفاوضات بصفة رسمية بين ناديي الأهلي المصري والصفاقسي الرياضي التونسي، لانتقال لاعب الأهلي الأنجولي "جيرالدو"، إلى صفوف الصفاقسي.





وعلم "صدى البلد"، من مصادر خاصة، أنه كانت هناك مفاوضات تجمع الناديين بخصوص رحيل جيرالدو عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكن المفاوضات فشلت بسبب تعنت إدارة الناديين بخصوص الناحية المادية، فالنادي الصفاقسي معروف بسياسة التقشف في الأجور، و النادي الأهلي طلب 250 ألف يورو للتخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة.





جدير بالذكر أن الميركاتو الشتوي في تونس ينطلق في الثاني من شهر يناير.





وصرحت مصادر داخل نادي الصفاقسي لـ "صدى البلد"، بأنه من الممكن أن تتم إعادة التفاوض بعد بداية العام الجديد 2020، لكن لا توجد مفاوضات ولا اتفاق بين الناديين في الوقت الحالي.





ومن المتوقع أن يرحل جيرالدو عن النادي الأهلي، وذلك بسبب قدوم مهاجم أجنبي، بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لـ النادي الأهلي في يناير القادم.



