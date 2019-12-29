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رياضة

تدخين سيجارة يساوى 20 ألف ريال في الملاعب السعودية | تفاصيل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:26 م
سيجارة بــ 20 الف
سيجارة بــ 20 الف ريال في الملاعب السعودية
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محمود نوفل
غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساعد مدرب النصر 20 ألف ريال بسبب التدخين داخل معلب مباراة العدالة.

وغرمت اللجنة نادي النصر بـ 50.625 ألف ريال للتأخر في تسلم كشف المشاركين في لقاء العدالة والتأخر في النزول لأرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل انطلاق الشوط الثاني.

كان النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر قد حصد جائزة أفضل لاعب للموسم في الدورى السعودى، بعد تسجيله 34 هدفا.

وسجل حمد الله 34 هدفا هذا الموسم فى رقم تاريخى، ليكسر رقم نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس صاحب الـ 33 هدفا، ليحصل أيضا على الحذاء الذهبى.

وتفوق المغربي حمد الله على كل من، الكاميروني تاوامبا مهاجم التعاون، ولاعب الرأس الأخضر دجانينى تافاريس ولاعب الأهلى، المغربى نور الدين أمرابط لاعب النصر، والفرنسى بافيتيمى جوميز مهاجم الهلال.

ويعد حفل جوائز الدوري السعودي للمحترفين أو حفل جوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النسخة الأولى التي تُعلن فيها رابطة الدوري عن تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي عن طريق حفل رياضي ضخم يُقام نهاية الموسم الرياضي وبحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والرياضية.
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