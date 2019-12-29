جرائم 2019 .. عشيق وخائنة قاسم مشترك فى جرائم قتل الازواج.. وانفجار سيارة ملغومة أمام معهد الأورام الابرز

شهدت محافظات مصر خلال عام 2019 العديد من الحوادث المأساوية التى حملت بين طياتها جرائم تقشعر لها الابدان.. فهناك قضايا كان الشيطان الذراع المتحركة والعقل المدبر بها .. واخرى كان البطل فيها السيدات ثم الرجال.



ففى هذا التقرير يستعرض موقع " صدى البلد " الاخباري، أهم الجرائم التى دارت أحداثها ما بين القتل بسبب فتاة وغيرها من الجرائم التى تقشعر لها الابدان لما تحمله على مدار عام 2019:



*لتبوله بملابسه.. سيدة تعذب طفل زوجها حتي الموت ووالده يدفنه بدون تصريح



عذبت سيدة نجل زوجها حتي الموت لتبوله بملابسه وقامت بمعاونة والده بدفنه دون تصريح أو الرجوع لوالدته ما دفعها للشك في سبب الوفاة وابلاغ الشرطة، التي ألقت القبض علي الأب وزوجته واعترفا بارتكاب الجريمة.



تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا بابلاغ ربة منزل بقيام طليقها وزوجته بقتل طفلها، وأشارت التحريات ان والد الطفل و زوجته قامت بالتعدي بالضرب علي نجل زوجها البالغ من العمر 3 سنوات الذي كان يقيم برفقة والده لتأديبه بسبب تبوله في ملابسه مما تسبب في وفاته.



*انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة



قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى "عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن" حركى معتصم، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.



وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من لأفراد أسرته.



كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولًا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.



وأسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر.



*سماح مارست الرذيلة مع عشيقها ووضعت السم لزوجها



لم يكن يدرى الزوج ان نهايته ستكون على يد صديقه الذى باعه ومرمغ شرفه فى الطين و زوجته التى خانت العهد وقتلاه بدم بارد ليخلو لهما الجو بدأت الجريمة عندما ارتبط المجنى عليه عنتر بصداقة مع مسعد، وبمرور الوقت ادعت الزوجة الخائنة مرضها نفسيا، وادعى الصديق الغادر مسعد قدرته على علاجها من أعمال السحر، لتكون حجة له لدخول المنزل في أي وقت.



وبالفعل أصبح مسعد يتردد على المنزل في غياب الزوج، فكان يحضر ليضاجع زوجة صديقه في فراشه، ومع مرور الوقت اتفقت الزوجة مع عشيقها على التخلص من الزوج، وبالفعل بدآ في تنفيذ خطتهما عن طريق وضع الزوجة المبيد الحشري للزوج في الطعام في كل وجبة يتناولها.



وفي أحد الأيام شعر الزوج بألم شديد يقطع أمعاءه، فحمله أشقاؤه ووالدته وذهبوا به للمستشفى لعلاجه، ولكنه توفي فور وصوله للمستشفى، ولكن لفت نظر الحاضرين جميعًا الحالة التي كانت عليها الزوجة من الثبات وعدم الحزن، وفي لحظة غفوة من الزوجة حصلوا على الهاتف وبفتحه وجدوا به محادثات سرية بين الزوجة الخائنة وعشيقها، واتفاقهم على طريقة التخلص من الزوج بوضع المبيد الحشري له في الطعام، وعلى الفور ذهب الأشقاء لمركز الشرطة وأبلغوا الجهات الأمنية واستخراج جثة الزوج وتشريحها وتبين فعلا وفاته بمبيد حشري.



*متسولة السيدة والعلاقات الجنسية



لم يتمالك زوج اعصابه عندما اعترفت زوجته بممارسة الجنس مع بعض الشباب بمنطقة السيدة زينب فانهال عليها بشومة حتى اخرج مخها لتسقط الزوجة جثة هامدة،و قال الزوج المتهم فى التحقيقات : لميتها من الشوارع واتجوزتها لكن للاسف دمرت حياتى وجابت لى العار والفضيحة وخلت سمعتي في الطين الدم جري في عروقي بعدما اعترفت بخيانتها من خلال إقامة علاقات غير شرعية مع بعض شباب المنطقة فخلصت عليها بالشومة.



وتابع المتهم فى اعترافاته: اتجوزتها عرفي بعلم أسرته من فتره وحاولت استرها والمها في البيت و بقالها مدة بترجع البيت متأخر ولما قولتها مفيش خروج اتخنقت معايا، "بعد كده اكتشفت بالصدفة أنها على علاقة غير شرعية مع شابين في المنطقة ولما واجهتها اعترفت فمقدرتش امسك نفسي غير وأنا مخلص عليها وفالق دماغها نصين بالشومة".



*اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة



وكان رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على حلاق لاتهامه بقتل وسرقة واغتصاب سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق القبة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة.



بالانتقال إلى مكان البلاغ عثر على جثة سيدة غارقه فى دمائها وبها 3 طعنات نافذة بالجسم ، وعاريه الملابس ، كما تبين وجود أثار بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات .



ومن خلال التحريات تبين أن حلاقا بالمنطقة وراء ارتكاب الجريمة لعلمه بتواجد السيدة بمفردها فاختمرت فى ذهنه سرقتها وعقب ارتكابه الواقعة تصدت له السيدة فقتلها بسكين لتسقط غارقه فى دمائها وبعد قام باغتصابها و تم ضبطه.



* طفلة تقتل سائق حاول اغتصابها بالعياط دفاعا عن النفس



قامت طفلة بذبح سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط لدفاعها عن نفسها لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها علي معاشرته.



وكشفت التحقيقات ان سائق ميكروباص استدرجها داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده ب 13 طعنة وسلمت نفسها إلي قسم الشرطة.



*اعتقد انه يكره.. أمين شرطة مفصول يقتل والده في إمبابة



قام أمين شرطة مفصولا بقتل والده مبررا ارتكاب جريمته بأن والده اعتاد تعنيفه سبا وضربا ما دفعه لاتخاذ القرار بقتله فانتظره حتي خلد الي النوم واستل سكينا سدد بها طعنة لصدر والده ثم تركه وعاد الي شقتهما الاخري مدعيا لوالدته وأشقائه عدم عثوره على والدهم.



واعترف المتهم انه فور تأكده من مقتل والده خرج من الشقة ثم عاد اليها محاولا النوم بجوار جثة والده الا انه لم يتمكن فتوجه للنوم بالشقة الاخري يقطن بها والدته واشقاؤه واخبرهم انه ذهب للاطمئنان علي والده ولكنه لم يجده فانتاب افراد الاسرة القلق لعادة الاب عدم الخروج كثيرا او بمفرده فاتصلوا به هاتفيا الا انه لم يجبهم فأسرعوا تجاه الشقة الاخري وعثروا علي جثته.



تقرير الطب النفسي كشف كذب المتهم بعد خضوعه للملاحظة لمدة 45 يوما حيث افاد بسلامة قواه العقلية والادراكية لحظة ارتكابه الجريمة وعدم معاناته من اية امراض.



*ابنته تعالج من السرطان.. انتحار شاب قتل والده ودفن جثته أسفل السرير



تحقيقات موسعة اجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة في قتل شاب لوالده بمنطقة بولاق الدكرور ودفن جثته أسفل السرير، ثم انتحار المتهم أسفل عجلات القطار.



وكشفت التحريات التي أن المتهم متزوج ولديه طفلان وابنته الكبرى مريضة بالسرطان ،وبينت أن المتهم كان يمر بضائقة مالية وطلب من والده العجوز مبلغا ماليا رفض إقراضه له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فقام الابن بقتل أبيه، وقام بجر السرير وحفر حفرة أسفله ودفن جثة والده لإخفاء الجريمة.



وعن كيفية قتل المتهم لوالده والتخطيط لدفنه والوقت الذي استغرقته الجريمة واللحظات الأخيرة قبل وقوع الجريمة، قال مصدر أمني: "سرهم مات معاهم، الأب اتقتل والابن انتحر".