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رياضة

المنيا ينهي الدور الأول بالتعادل مع شبان قنا 1 - 1

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:39 م
فريق المنيا
فريق المنيا
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كتب : رباب الهوارى
تعادل فريق المنيا مع فريق شبان قنا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب قنا، ضمن آخر مباريات الدور الاول بالممتاز "ب".

وخاض فريق المنيا بقيادة المدير الفني طارق السيد المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد حسانين ( حارس مرمى ) أحمد رضا – برسوم محروس – ايمن ناصر – عباس مصطفى -محمد شديد – مصطفى الشوبكشي – محمد عبد المحسن – أحمد عصام – محمد سمارة – وائل علي، وقدم اللاعبون اداءا جيدا.

ونجح لاعب المنيا عمرو عثمان في إحراز هدف التقدم فور نزوله لأرض الملعب، بالدقيقة 28 من الشوط الثاني، بينما تعادل اللاعب احمد حمودي لشبان قنا في الدقيقة 37 قبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بذلك التعادل يرتفع رصيد المنيا إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل شبان قنا المركز الرابع بـ 19 نقطة.
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