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تعليم

بدء تلقي مستندات المتقدمين للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
تبدأ الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين ، في تلقي مستندات المتقدمين للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة و لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2019/2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على من يريد الترشح الدخول على موقع الوزارة و طبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة ، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث ، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ، ومقترح التطوير .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يجب للترشح لهذه الأعمال ، ألا يكون المترشح قد تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992 ، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

كما شددت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، وأن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد للمرشح أن يحصل على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات فترة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة او لجنة النظام والمراقبة ، ويشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام ، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها ، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن تقديم مستندات المتقدمين إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 وحتى يوم الخميس 2 يناير 2020 على الموقع الالكتروني للوزارة.
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