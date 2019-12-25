AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لإمتحانات الثانوية العامة 2020

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:48 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بــ وزارة التربية والتعليم عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها.

وتهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بــ وزارة التربية والتعليم ، بجميع مديري مدارس الثانوي العام ، بضرورة تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

ولطباعة كلمة السر اللازمة لابد من الدخول على الرابط التالي : http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/

ووفقًا لــ الخريطة الزمنية التي تم اقرارها من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لدفعة 2020 ، يوم 6 يونيو 2020 .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات المطلوب دفعها خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، للتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة ، يلتزم الطالب بدفع 2 جنيه رسم امتحانات عند التقدم للمرة الاولى او المرة الثانية ، و 202 جنيه للمرة الثالثة او الرابعة ، بالاضافة الى دفع 100 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : امتحانات أولى ثانوي ورقية في الترم الأول وإلكترونية في الثاني .. وكله عليه درجات

ننشر جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: الطالب لن يتحمل تكاليف تجهيز المدارس للامتحانات الإلكترونية

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

التعليم: خدمة إلكترونية لتسجيل بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات للمرة الرابعة

تعليمات جديدة من التعليم لـ المدارس استعدادا لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

ترشيحاتنا

جريدة كويتية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أحمد الظفيري

محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي

مواصفات عالمية.. مهارات خرافية لـ مهاجم الأهلي المنتظر.. فيديو

بعد مشاركته في أول مران جماعي | شاهد ماذا قالت جماهير الأهلي لـ كهربا؟

محمد صلاح رابع أغلى لاعب في العالم لعام 2019 | تفاصيل

فى عيد ميلاد غادة عادل | تعرف على العمر الحقيقي لها وسر طلاقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال