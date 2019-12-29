بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وخطفت روبى الانظار اليها فى الصورة حيث كانت مرتدية فستانا اسود قصيرا شفافا وهوت شورت بينما ارتدت شقيقتها فستانا اسود طويلا.



وتلقى اسلام صيام عددا من التعليقات الايجابية على الصور التى كانت حديث السوشيال ميديا.



يذكر ان احدث اعمال الفنانة روبى فيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد وسوزان نجم الدين واخراج رؤوف عبد العزيز.

