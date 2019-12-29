AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:34 م
روبى وشقيقتها مع
روبى وشقيقتها مع عائلتها
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وخطفت روبى الانظار اليها فى الصورة حيث كانت مرتدية فستانا اسود قصيرا شفافا وهوت شورت بينما ارتدت شقيقتها فستانا اسود طويلا.

وتلقى اسلام صيام عددا من التعليقات الايجابية على الصور التى كانت حديث السوشيال ميديا.

يذكر ان احدث اعمال الفنانة روبى فيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد وسوزان نجم الدين واخراج رؤوف عبد العزيز.
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. شقيقة روبي: شوفت هيثم أحمد زكي في القبر.. مذيعة قناة الحدث بـ النقاب.. نيو لوك أحمد الفيشاوي

بعد تصريحها بـ رؤية هيثم أحمد زكي في قبره.. أحدث ظهور لـ شقيقة روبي

بـ جلد أسود.. مى عمر بفستان قصير يعرضها للهجوم

من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور

بفستان أصفر.. درة بـ إطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

فستان ولا روب.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

السيسى وماكرون يتفقان على تكثيف الجهود لحل الوضع المتأزم في الملف الليبي

من قدام عمر افندى بتاع لندن| محمد إمام يمازح جمهوره بصورة جديدة

نجم الأهلي يقترب من الانضمام الى الصفاقسى التونسى.. تفاصيل

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

كيفية الخشوع في الصلاة.. الأزهر ينصح بـ5 أمور.. علي جمعة يحدد 8 وسائل

مدرب تونسي يكشف فرص الأهلي والزمالك فى التأهل لـ دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد