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حوادث

حبس مجرم يستغل الأطفال فى التسول

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:07 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باستقطاب الأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول بالقاهرة.

واشارت التحقيقات ان معلومات وردت لإدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تسول") باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته (سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته (3) أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة".

بسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا بقيامه بالاعتداء عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وقرر الطفل المصاب بقيام المتهم بإحداث إصابته.

بمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها واعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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