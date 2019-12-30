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مرأة

بعد عملية عصام كاريكا .. أهم المعلومات عن نتوءات الأحبال الصوتية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
بعد عملية عصام كاريكا
بعد عملية عصام كاريكا .. اهم المعلومات عن نتوءات الأحبال الص
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اسماء محمد
تعرض الفنان عصام كاريكا لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية واضطر لإجراء عملية جراحية لعلاج نتواءات الأحبال الصوتية.

ولا يعرف كثيرون مرض نتوءات الأحبال الصوتية والسبب فى الإصابة به أو حتى طرق علاجه بل البعض لم يسمع عنه من قبل.

نعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات عن نتواءات الأحبال الصوتية وفقا لما أورده موقع " healthline " .

- نتواءات الأحبال الصوتية عبارة حبيبات صغيرة خشنة وغير سرطانية تنمو على الأحبال الصوتية.

- تحدث نتوءات الأحبال الصوتية بسبب الإجهاد أو الإفراط في استخدام الصوت خاصة عند الغناء أو الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو لفترة طويلة.

- اسباب اخري اقل انتشارا لنتواءات الأحبال الصوتية وهى: التدخين، وتعاطي الكحول بانتظام ، الإصابة بقصور الغدة الدرقية ، والآثار جانبية لبعض الأدوية، وإلتهاب الجيب، والحساسية، وشد العضلات عند التحدث.

- الأكثر الأفراد المعرضون للإصابة بها المغنيين والمدرسين والمذيعين والمدربين والباعة والأمهات.

- اهم الأعراض هى تغير نبرة الصوت بحيث يكون أجش، وخشن ، أو أقل درجة من المعتاد، متعب ، والم الرقبة، وسعال ، اجهاد.

- علاج نتواءات الأحبال الصوتية يتمثل فى التزام الصمت واراحة الأحبال الصوتية ومتابعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة واخصائى نطق وكلام ، وإذا لم تختفي خلال بضعة أسابيع يلجأ الطبيب لإجراء عملية جراحية لإزالتها.
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