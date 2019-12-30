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قذاف الدم: الإخوان فيروس يهدد استقرار الأمة العربية.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
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عمرو ممدوح
قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن الإخوان المسلمين هم فيروس انتشر في المنطقة العربية لتدمير وتهديد استقرار الدول، مشيرا إلى أن هذا ليس الدين، فالدين الذي نزل على الرسول ودين واحد وليس كما يسعى البعض لزرعه بين الناس.

وأضاف أحمد قذاف الدم، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن تركيا تستغل الإخوان الإرهابية للتفريق بين المسلمين في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن تركيا تحاول استعادة الهيمنة العثمانية على المنطقة.

وأوضح المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن الخلافة الإسلامية هي أن تكون الدولة اسلامية، أما أن تعيين حكام أتراك على الدول العربية فهذا استعمار، فالإسلام دين عدل.

وقال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن قطر أنفقت أموالا طائلة دون أي جدوى، وعزلت نفسها عن الأمة العربية، مشيرا إلى أنه تم استخدام قطر وعادت الدول العربية.

وأضاف أحمد قذاف الدم، أن قطر ظنت أنها بما تفعله سترضى عنها أمريكا، إلا أن أمريكا لن ترضى عن قطر حتى تتبع ملتها.

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