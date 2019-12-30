طارق الشناوي: شيرين مبتعرفش تدافع عن نفسها وبتبوظ الدنيا.. فيديو

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن شيرين هي الصوت الأقرب للجمهور، ويمس القلوب، مؤكدا: "شيرين مابتعرفش تدافع عن نفسها ولما بتتكلم بتبوظ الدنيا".





وأضاف طارق الشناوي، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث» أنه لولا ما تقوله من أمور لها تأثير سلبي لدى الجمهور، لكانت شعبيتها ومحبتها أكبر مما هي عليه الآن.





وأوضح الناقد الفني، أن ما يميز أصالة هو إجادة اختيار الكلمة واللحن، مشيرا إلى أن أصالة لديها تطلع أما شيرين فهي "هليهلية".





وأكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن أنغام عقلها هو الذي يدير، مشيرا إلى أن عقل أنغام يسبق دائما على عكس الكثير من المطربين.



