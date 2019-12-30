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جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
طليقة على ربيع
طليقة على ربيع
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هاجر هانئ
نشرت ندى محمود طليقة الفنان على ربيع نجم مسرح مصر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.

ظهرت طليقة على ربيع فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الأحمر، ونسقت معه هوت شورت باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها ب"كولون" شفاف باللون الأسود.

وانتعلت طليقة على ربيع بوت طويلا باللون الأسود و ذا كعب عالى ولكنه اتسم بنقوشات الورد، فيما نالت إطلالتها العصرية إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت طليقة علي ربيغ على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها.

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