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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على الصومال

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
شنّ الجيش الأمريكي غارات جوية، استهدفت حركة الشباب في الصومال وقتلت أربعة "إرهابيين"، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم).

وقالت أفريكوم في بيان إنه "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا ثلاث غارات جوية في 29 ديسمبر في موقعين، مستهدفة ميليشيات الشباب"؛ بحسب "فرانس برس".

وأضاف البيان أن الضربات استهدفت موقعي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقال الجنرال الأمريكي، ويليام غايلر، الذي يدير عمليات أفريكوم "منذ الهجمات الأولى (لحركة) الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الأشخاص".

وكثفت الولايات المتحدة ضربات الطائرات المسيرة في الصومال في 2019 مستهدفة ما تقول إنهم مقاتلو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش في الصومال.

وطردت القوات الحكومية مسلحي الشباب من مقديشو عام 2011 بدعم من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. لكن المسلحين لا يزالون يشنون هجمات دامية.
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