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أخبار العالم

سنثبت فشل الأعداء.. روحاني يعد بـ نمو اقتصادي إيجابي في 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
روحاني يعد بـ نمو
روحاني يعد بـ نمو اقتصادي ايجابي في 2020
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دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستشهد العام المقبل نموا اقتصاديا إيجابيا، مشيدا بقطاع صناعة البتروكيماويات، الذي يوفر لبلاده حوالى 20 في المئة من احتياجاتها من العملة الأجنبية.

وقال روحاني، خلال زيارته معرض لمنجزات الصناعات البتروكيماوية في طهران، اليوم الاثنين: "النمو الاقتصادي في إيران، في العام المقبل، سيكون إيجابيا، ما يدل على فشل الأعداء وعدم تحقيق ما كانوا يطمحون إليه من الضغوط إلى الحد الأقصى".

وأشار روحاني إلى أن "الجميع يعرف أن تأثير العقوبات والضغوط على بلادنا سوف ينتهي".

وأوضح "ستصل قيمة منتجات البتروكيماويات الإيرانية إلى 37 مليار دولار في القفزة النوعية الثالثة لهذه الصناعة خلال الأعوام القليلة القادمة".

وأضاف: "في هذه القفزة ستتحول بلادنا إلى البلد الأول في صناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أنه "نحو 20 في المئة من احتياجاتنا للعملة الأجنبية يأتي عبر البتروكيماويات".
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