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محافظات

حملات بيئية على 128 منشأة تجارية وصناعية وطبية في بني سويف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها الإدارة العامة لشؤون البيئة، برئاسة العميد طارق سمير كامل، والتي تضمنت المرور على عدد من المنشآت التجارية والصناعية الصحية، وذلك للتأكد من التزام تلك المنشآت بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات البيئة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام فرق عمل ميدانية من الإدارة العامة للبيئة بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من المنشات التجارية والصناعية والطبية بمدينة بني سويف،بشارعي عبد السلام عارف وصلاح سالم والتي تضمنت: مطاعم، محلات وجبات جاهزة، دهان سيارات، بيع أجهزة كهربية وسلع معمرة،سيراميك وأبواب خشبية، حدايد وبويات، أدوات صحية، مستلزمات مصاعد، محلات كشري، حلويات، قطع غيار سيارات،أفران للخبز السياحي،رخام وجرانيت،أسماك، فنادق،إطارات سيارات،صالونات حلاقة وتجميل، كافيهات مكتبات، صيدليات، معارض سيارات وأثاث، محلات لبيع الزجاج وغيرها.

حيث تم المرور على 128 منشأة متنوعة بواقع 55 منشأة بشارع صلاح سالم و73 منشأة بشارع عبد السلام عارف، منها 9 منشآت حاصلة موافقات بيئية، و9 منشآت حاصلة على ترخيص من الوحدة المحلية" دون الحصول على موافقة بيئية"، و41 منشأة غير خاضعة لتقييم الأثر البيئي (ليس لها أضرار على البيئة)، و78 منشأة لم تحصل على موافقة بيئية.

من جانبه وجه محافظ بني سويف مسؤولى البيئة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لإلزام تلك المنشآت باستيفاء كل الاشتراطات البيئة وتلافى أية ملاحظات أو سلبيات تخالف قانون البيئة، مع منح مهلة لأصحاب تلك المنشآت لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال المخالفين بداية من توجيه إنذارات لأصحابها، لسرعة السير في الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية، وفي حالة عدم الالتزام والإصرار على استمرار المخالفة يتم استصدار قرارات إدارية بغلق تلك المنشآت عن طريق الوحدة المحلية.
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