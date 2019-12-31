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الجرب يضرب إسطنبول.. تحذيرات من شراء ملابس تركية.. نصائح طبية للمصريين لمنع دخوله.. وحملة توعية لمكافحته

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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ريهام قدري
  • وزارة الصحة تعلن انتشار الجرب بتركيا
  • تحذيرات من شراء الملابس التركية لهذا السبب
  • تعرف على الحشرة الصغيرة السبب في انتشار الجرب
  • انتبه . طرق لن تخطر ببالك لانتقال مرض الجرب
  • أعراض تؤكد اصابتك بالجرب
  • تعرف على العلاج وطرق الوقاية من الجرب

أكدت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول، أن هناك زيادة كبيرة في وقائع الإصابة بمرض الجرب في مدينة إسطنبول، داعية أهالي المدينة لتوخي الحذر.

ونشرت التنسيقية بيانًا كتابيًا، لتحذير أهالي إسطنبول من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أنه يزداد انتشارًا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر، وذلك وفقا لجريدة "الزمان" التركية.

وحذر البيان من أن المرض يمكنه الانتقال من خلال الملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه خلال مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، موضحة أن أعراض الإصابة بالمرض تظهر خلال 3-6 أسابيع بعد الإصابة به.

وكانت وزارة الصحة التركية حذرت في 16 ديسمبر الجاري من انتشار مرض "الجرب" في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

وانتشرت عدة تحذيرات على السوشيال ميديا من شراء وارتداء أي ملابس مصنعة في تركيا لاحتمال نقلها المرض.

وحذر الدكتور فادي الغزالي، أخصائي أمراض الجلدية، من الجرب لأنه منتشر الآن بكثرة، ويمكن أن ينتقل بعدة طرق، ولذلك ليس ضروريا السلام بالقبلات والأحضان عند لقاء أصحابكم.

أسباب انتشار المرض
الجرب هو مرض سريع العدوى، سببه حشرة صغيرة جدا تسمى القارمة الجريبية تسكن تحت الطبقة السطحية للجلد وتتكاثر بسرعة، تحب الدفء وتشعر بالأمان بالتعرق وكثرة الملابس.

طرق العدوى بالجرب
تنتشر طفيليات الجرب بواسطة الملامسة المباشرة مع شخص مصاب بالمرض، وقد ينتشر مرض الجرب، أيضا، من جراء استعمال مشترك للأدوات والأغراض الشخصية، مثل: المنشفة أو غطاء السرير.

أعراض مرض الجرب
يتميز المرض بالحكة الشديدة المهيجة للجلد والتي تسبب الأرق ليلا، وتكثر في الأماكن المزدحمة وقليلة النظافة، ولكنها تنتقل أيضا في الأماكن النظيفة، وقد تتواجد عند كل الأشخاص حتى أصحاب المستوى المعيشي المترف، والموضوع الأساسي هو العدوى، سواء كنت نظيفا أو غير نظيف ستنتقل لك العدوى من مصاب الجرب، فيجب الانتباه.

علاج الجرب
يجب عند كشف المرض في العائلة غسل جميع الملابس التي استخدمت وأغطية السرير والمناشف بحرارة عالية ولجميع أفراد العائلة.

ثانيا: استخدام أدوية الجرب الحديثة وهي سهلة الاستخدام جدا، عبارة عن مرهم يدهن كامل الجسم به لمرة واحدة وينتهي الجرب، وليس كما كان سابقا يدهن المريض بالجرب بالكاز والمازوت وجميع أنواع المشتقات النفطية وغير النفطية حتى يتحول لفتيل مشتعل، والمرهم يمكن شراؤه دون وصفة في الصيدليات ويسمى Nix.
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