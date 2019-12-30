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مشواره طويل.. فخري الفقي: إصلاح الترهل الهيكلي يحتاج إلى وقت.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:49 م
الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن مصر حققت خلال الثلاث سنوات الماضية خاصة في عام 2019 حالة عامة من الاستقرار الاقتصادي وبدأت في جني ثماره الممثلة في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة.

وتابع الدكتور فخري الفقي، من خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أن الاستقرار في الاقتصاد على كثير من الجوانب سواء بانخفاض عجز الموازنة والتضخم وتحرير سعر الصرف والدين العام المحلي.

وأضاف أنه تم أيضًا إصلاح هيكلي في القطاع الاقتصادي، وقد تم فيه تطبيق الشمول المالي منذ عامين وهو أن عدد المواطنين البالغين الذين يتمتعون بالخدمات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية زادت نسبتهم وتسعى الدولة إلى تحقيق المزيد.

وأشار إلى أنه تم العمل على قضاء البيروقراطية وبؤر الفساد، وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية منذ ثلاثة أعوام وسيؤتى ثماره خلال الـ 10 سنوات القادمة للانتهاء من الترهل في الجهاز الإداري للدولة تدريجيًا وهذا القانون في حقيبة الإصلاح الإداري الذي أصبح تابعًا لرئاسة الوزراء.

وأكد أن الاصلاح الهيكلي معقد وأن الدولة تسعى جاهدة لزيادة المنافسة في سوق المنتجات عن طريق الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث التزويد من درجة التنافسية، وأن الفترة القادمة ستشهد برنامج شامل للإصلاح الهيكلي في الدولة.
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