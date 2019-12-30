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أخبار العالم

أردوغان يطلب تفويضًا عاجلًا لإرسال قواته إلى ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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محمد علي
في محاولة للالتفاف على المعارضة التي تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم "العدالة والتنمية" الحزب الحاكم في تركيا، الاثنين، مقترحًا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة، حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير، وفق ما ذكرت صحف تركية. 

وصرّحت أنقرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، للتصدي لهجوم قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر. 

ويرى المراقبون والمتابعون للشأن الليبي أن الوضع بات أكثر تعقيدا وازداد تفاقما، في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ويعزو الخبراء تجنب الدول الدخول بشكل مباشر في الأزمة الليبية لصعوبة الوضع وتعقيداته من جميع النواحي، واحتمال الوقوع في مستنقع قد يؤدي إلى خسائر جسيمة في حال فشل المغامرة.
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