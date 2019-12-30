نقابة المهندسين تكتشف تزويرا جديدًا بالجيزة.. تعرف على التفاصيل

تلقي المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، خطابا من المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، تضمن شكوى احد المواطنين من المتقدمين للتصالح علي أحد العقارات بمنطقة الدقي؛ حيثٌ انه أفاد في شكواه بأنه قام بدفع دمغة ورسوم لتقرير التصالح بايصالين بإجمالي مبلغ ٤٩٧٠٠ جنيه، تم دفعهما بايصالين صادرين من النقابة العامة.



وتابع صاحب الخطاب: "علما بأن العقار يتبع نقابة الجيزة الفرعية بخلاف ان النقابة العامة لا تصدر إيصالات تصالح حيث يتم الموضوع بالنقابات الفرعية التابع لها العقار".



وأفاد منصور ، أنه بعد دراسة الملف الخاص بالعقار تبين أن الرسوم المقررة عليه إجماليها ١٢٣٧ "الف و مائتان وسبعة وثلاثون جنيها فقط لا غير .



وعلي الفور أعطي نقيب المهندسين تعليمات بدراسة الموقف ، وقد أفاد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة بأنه بمراجعة الأختام تبين أنها مزوره ولا تنسب للنقابة العامة مطلقا.



ومن ثم تم عرض الموضوع علي المجلس الأعلي للنقابة العامة وأشار المهندس هاني ضاحي النقيب العام ان النقابة لم ولن تسمح بابتزاز المواطنين تحت اسم النقابة خاصة ان ما يتم تحصيله علي الملفات رسوم زهيده محذرا من تكرار الواقعة في أي نقابة أخري مشددا علي اتخاذ الطرق القانونية فور وقوعها .