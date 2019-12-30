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أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه فرق الوزارة للتعامل مع الكبار بلا مأوى مع دخول الشتاء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:28 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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أ ش أ
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أجهزة الوزارة المختلفة للتعامل مع الكبار بلا مأوى مع دخول فصل الشتاء.

وقال مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالوزارة حسني يوسف - في تصريح اليوم الاثنين - إن الوحدة المركزية للبرنامج استضافت اجتماعًا تنسيقيًا بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلا مأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى 3 جمعيات أهلية تعاون الوزارة في هذا المجال..مشيرا إلى أن الوزارة ترعى فئة الكبار بلا مأوى من فاقدي الرعاية الأسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان، التي تقدم خدماتها للرجال والسيدات.

وتهيب الوزارة، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa.
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