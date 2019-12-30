حقيقة وفاة طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط

نفى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ما يتردد حاليًا عن وفاة 7 طالبات بالمدينة إثر إصابتهم بتسمم ، مشددًا أن الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يشهد قطاع المدينة الجامعية سواء طلبة أو طالبات حدوث أية حالات تسمم بأي عدد.
وأعلن رئيس الجامعة عن وفاة الطالبة " أ . ع " بالفرقة الأولى بكلية الحقوق صباح اليوم إثر تناولها لعقار غير معروف وذلك خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية.
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ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالبة المتوفية من ساكني أحد مراكز أسيوط ومن المقيمات بمبنى 7 بقطاع المدينة الجامعية والتي بدأت بالشعور بحالة الإعياء خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية وقامت بالاتصال بشقيقها والذي حضر فور مكالمته لها ونقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي مساء أمس الأحد حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة وعملية غسيل معوي وتم حجزها بالمستشفى الجامعي لمباشرة حالتها الصحية ولكنها توفيت في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين .
وأشار نائب رئيس الجامعة أنه جارى حاليًا مباشرة التحقيق في الواقعة بمعرفة الجهات المختصة وذلك لتحديد أسباب الوفاة ونوع العقار التي قامت بتناوله .
وأعلن رئيس الجامعة عن وفاة الطالبة " أ . ع " بالفرقة الأولى بكلية الحقوق صباح اليوم إثر تناولها لعقار غير معروف وذلك خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية.
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بالأسماء.. جامعة أسيوط تكرم الطلاب المثاليين وأبطال الشطرنج
ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالبة المتوفية من ساكني أحد مراكز أسيوط ومن المقيمات بمبنى 7 بقطاع المدينة الجامعية والتي بدأت بالشعور بحالة الإعياء خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية وقامت بالاتصال بشقيقها والذي حضر فور مكالمته لها ونقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي مساء أمس الأحد حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة وعملية غسيل معوي وتم حجزها بالمستشفى الجامعي لمباشرة حالتها الصحية ولكنها توفيت في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين .
وأشار نائب رئيس الجامعة أنه جارى حاليًا مباشرة التحقيق في الواقعة بمعرفة الجهات المختصة وذلك لتحديد أسباب الوفاة ونوع العقار التي قامت بتناوله .