AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقيقة وفاة طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:28 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية في أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
نفى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ما يتردد حاليًا عن وفاة 7 طالبات بالمدينة إثر إصابتهم بتسمم ، مشددًا أن الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يشهد قطاع المدينة الجامعية سواء طلبة أو طالبات حدوث أية حالات تسمم بأي عدد.

وأعلن رئيس الجامعة عن وفاة الطالبة " أ . ع " بالفرقة الأولى بكلية الحقوق صباح اليوم إثر تناولها لعقار غير معروف وذلك خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية.

لماذا يهتم شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين؟.. رئيس الجامعة يرد.. فيديو
بالأسماء.. جامعة أسيوط تكرم الطلاب المثاليين وأبطال الشطرنج
ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالبة المتوفية من ساكني أحد مراكز أسيوط ومن المقيمات بمبنى 7 بقطاع المدينة الجامعية والتي بدأت بالشعور بحالة الإعياء خلال تواجدها خارج المدينة الجامعية وقامت بالاتصال بشقيقها والذي حضر فور مكالمته لها ونقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي مساء أمس الأحد حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة وعملية غسيل معوي وتم حجزها بالمستشفى الجامعي لمباشرة حالتها الصحية ولكنها توفيت في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين .

وأشار نائب رئيس الجامعة أنه جارى حاليًا مباشرة التحقيق في الواقعة بمعرفة الجهات المختصة وذلك لتحديد أسباب الوفاة ونوع العقار التي قامت بتناوله .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يدعو اتحاد الطلاب للمشاركة في صنع القرار

المنع من دخول الامتحانات .. تحذير لطلاب جامعة أسيوط المتخلفين عن سداد المصاريف

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة

حضن وخطف وخلع بنطلون ووفاة.. 5 وقائع غريبة بـ جامعة الأزهر في 2019

افتتاح أول مقر لوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى جامعة أسيوط

تجهيز 8 قاعات بتكلفة 10 ملايين جنيه استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسيوط

ترشيحاتنا

تركيا ترسل سفينتين حربيتين إلى الجزائر | اعرف السبب

خطأ طبي فادح.. وفاة مريضة بالسرطان حرقا أثناء عملية جراحية

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

لإشراك لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعلن فوز شباب سموحة على الاهلى 2 - 0 .. مستند

البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة رأس السنة.. فيديو

محمد سامي ومي عمر يخطفان الأضواء في أحدث ظهور لهما | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور