بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة والديه وشقيقته في حادث تصادم بالشرقية

لقي طفل، مصرعه، وأصيب والداه وشقيقته بكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم "الاثنين"، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية "موتوسيكل" كانوا يستقلونه بدائرة مركز شرطة الحسينية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية "موتوسيكل" بدائرة مركز شرطة الحسينية.



وتبين أن الموتوسيكل كان يقوده فلاح ويصطحب معه زوجته وطفليه، حيث صدمتهم سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.



وأسفر الحادث عن مصرع الطفل "زياد أسامة مهدي محمد" 3 سنوات، وإصابة شقيقته "ريناد" سنة ونصف، بنزيف بالمخ، ووالده "أسامة" 26 سنة، فلاح، بنزيف بالمخ، ووالدته "زهراء مصطفى علي" 26 سنة، ربة منزل، كسر بالفك السفلي.



وتم نقل الزوجين والطفلة إلى مستشفى "الحسينية" المركزي، وإيداع الطفلة بوحدة العناية المركزة، وتحويل الأب لقسم المخ والأعصاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7768 إداري الحسينية لسنة 2019، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.