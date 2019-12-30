ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

تناولها فورًا، وبأكثر من طريقة إما في السلطة، أو بجانب الأسماك، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.
فوائد الجرجير للجسم:
- الحفاظ على صحة العين.
- تحسين الذاكرة.
- محاربة أمراض الشيخوخة.
- يزيد من إنتاج الحليب عن الأم المرضعة.
- يزيد من القدرة الجنسية ويعزز الخصوبة.
- الحد من آلام الاسنان، وعلاج نزيف الأسنان.
- علاج فقر الدم.
- طارد للبلغم عن الإصابة بنزلات البرد الحادة.
- علاج تساقط الشعر.
فوائد الجرجير للجسم:
- الحفاظ على صحة العين.
- تحسين الذاكرة.
- محاربة أمراض الشيخوخة.
- يزيد من إنتاج الحليب عن الأم المرضعة.
- يزيد من القدرة الجنسية ويعزز الخصوبة.
- الحد من آلام الاسنان، وعلاج نزيف الأسنان.
- علاج فقر الدم.
- طارد للبلغم عن الإصابة بنزلات البرد الحادة.
- علاج تساقط الشعر.