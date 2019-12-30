ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

تناولها فورًا، وبأكثر من طريقة إما في السلطة، أو بجانب الأسماك، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.



فوائد الجرجير للجسم:



- الحفاظ على صحة العين.

- تحسين الذاكرة.

- محاربة أمراض الشيخوخة.

- يزيد من إنتاج الحليب عن الأم المرضعة.

- يزيد من القدرة الجنسية ويعزز الخصوبة.

- الحد من آلام الاسنان، وعلاج نزيف الأسنان.

- علاج فقر الدم.

- طارد للبلغم عن الإصابة بنزلات البرد الحادة.

- علاج تساقط الشعر.