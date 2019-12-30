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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:05 م
فوائد الجرجير للجسم
فوائد الجرجير للجسم
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حياة عبد العزيز
تناولها فورًا، وبأكثر من طريقة إما في السلطة، أو بجانب الأسماك، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

فوائد الجرجير للجسم:

- الحفاظ على صحة العين.
- تحسين الذاكرة.
- محاربة أمراض الشيخوخة.
- يزيد من إنتاج الحليب عن الأم المرضعة.
- يزيد من القدرة الجنسية ويعزز الخصوبة.
- الحد من آلام الاسنان، وعلاج نزيف الأسنان.
- علاج فقر الدم.
- طارد للبلغم عن الإصابة بنزلات البرد الحادة.
- علاج تساقط الشعر.
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