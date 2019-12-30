الإمارات تعزي مصر والرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في حادث السير الذي وقع على أحد الطرق في محافظة بورسعيد.



وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعثا ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.