AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تمنع بيع المياه الغازية والمقرمشات في المدارس

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:22 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســــمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية بعدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس ضمن المشروعات التسويقية للوحدة المنتجة.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على عدم إعداد دراسة جدوى لهذه المنتجات تحت مسمى الوحدة المنتجة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاقتصار على المشروعات التي تخدم العملية التعليمية من الناحية التسويقية وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المنتجة مع تفعيل كافة انواع مشروعات المدرسة المنتجة والخدمية والتسويقية والبرمجية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مشروعات الوحدة المنتجة تمثل ترسيخًا لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل وتحقق مزيدًا من ارتباط الطالب بمدرسته وتزيد انتماءه لها، وتدرب الطلاب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وكيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبة تتعرض لـ السحل والضرب داخل مدرسة في شبرا .. واتحاد المدارس: عايزين حق البنت

عنف وسحل وإهمال داخل مدرسة للبنات بـ شبرا | والتعليم: جار التحقيق

سفير طوكيو يزور المدرسة اليابانية بطور سيناء

أشهر حوادث مدارس القليوبية فى 2019.. عامل يتزوج عرفيا بتلميذة وتحمل منه سفاحا.. وطارق مات على كتف زميله داخل الفصل.. وتحويل الطلاب إلى عمال لنقل كراتين التغذية.. وذعر بسبب شائعة الالتهاب السحائى

ترشيحاتنا

فوجئت من رد فعله.. صارحته بإصابتها بالسرطان فتزوجها.. فيديو

القوات المسلحة: ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد خلال عام

الإليزيه: السيسي وماكرون يتفقان على مخالفة اتفاق أردوغان والسراج للقوانين الدولية

أخويا والسند | فرجاني ساسي يتغزل في طارق حامد.. والأخير يرد

أول تعليق من الحضري عقب اختياره في التشكيل الأفضل بأفريقيا

أنا مش قليلة الحيلة .. شيرين عبد الوهاب ترد بقسوة: هحرق دمكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد