التعليم تمنع بيع المياه الغازية والمقرمشات في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية بعدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس ضمن المشروعات التسويقية للوحدة المنتجة.



وشددت وزارة التربية والتعليم ، على عدم إعداد دراسة جدوى لهذه المنتجات تحت مسمى الوحدة المنتجة .



وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاقتصار على المشروعات التي تخدم العملية التعليمية من الناحية التسويقية وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المنتجة مع تفعيل كافة انواع مشروعات المدرسة المنتجة والخدمية والتسويقية والبرمجية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مشروعات الوحدة المنتجة تمثل ترسيخًا لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل وتحقق مزيدًا من ارتباط الطالب بمدرسته وتزيد انتماءه لها، وتدرب الطلاب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وكيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.