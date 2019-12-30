التصريح الأول.. مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: لا استغناء عن الموظفين

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن دوره تنسيقي إشرافي؛ لأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات منوط بهم تنفيذ خطة للإصلاح الإداري.



وأضاف هاني محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "دوري التنسيق بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة، ونعمل على 3 ملفات مهمة وهم تطوير الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية والنقل للعاصمة الإدارية الجديدة".



وتابع هاني محمود: "الإصلاح الإداري لا يعني الاستغناء عن الموظفين ولا نية للحكومة لفعل ذلك خلال تنفيذ خطة الإصلاح الإداري ولكن المحاور تتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري".



وأكمل هاني محمود: "نستهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية".



وأضاف هاني محمود: "تم فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا معينة، ونعمل على إعادة تدريب العاملين بالحكومة لأداء المهام المختلفة".

