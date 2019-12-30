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أخبار البلد

كما انفرد صدى البلد.. مدبولي: هانى محمود مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:05 م
الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود
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محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية "الأسبق"، بالعمل مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان انفرد "صدى البلد" بتعيين المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية "الأسبق"، بالعمل مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى.

وأعرب الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري عن سعادته لثقة القيادة السياسية له بتولي منصبه الجديد كمستشار للإصلاح الإداري.

وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سوف يتسلم عمله رسميا يوم الخميس المقبل حيث إنه متواجد الآن في الإمارات وسوف يعود يوم الأربعاء.

وأضاف مستشار الإصلاح الاداري أنه سوف يشرف على ٣ ملفات مهمة، وهي: التطوير الإداري للدولة و ميكنة الخدمات الحكومية ونقل الوزارات والهيئات المقرر نقلها الى العاصمة الإدارية الجديدة.
كما انفرد صدى البلد.. مدبولي: هانى محمود مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى
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