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رئيس جامعة جنوب الوادى يكشف سبب منع دخول الطلاب بـ بناطيل مقطعة | شاهد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن جامعة جنوب الوادى فازت بالمركز الثانى فى التحول الرقمي.

وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القرار الذى صدر بخصوص منع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعه ما هو إلا عملية تنظيمية.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، أن هذا القرار تم له التمهيد فى اللقاءات الطلابية منذ قبل وحان الوقت لتنفيذه.

وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي، أن هذا القرار صدر للالتزام بالأعراف والقيم الجامعية لكي يكون ملابس الطالب تليق بدخوله الحرم الجامعى.

وأشار إلى أن، الجامعات مكان لإعداد المواطن الصالح المتخصص، مضيفا أن الجامعة منوط بها خلق القيم والمبادئ.
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