محذرًا من العمل السياسى..رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى مجلس اتحاد الطلاب



عقد الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول مع أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجديد، بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الدين القصبى- منسق عام الأنشطة الطلابية.



هنأ رئيس الجامعة، أعضاء مجلس اتحاد الطلاب على ثقة زملائهم واختيارهم ليكونوا ممثلين عنهم، مشيدًا بالتجربة الديمقراطية التى جرت فيها الانتخابات، وأكد أن الاتحاد ليس ممثلًا عن نفسه وإنما يمثل 57 ألف طالب وطالبة هم إجمالى طلاب الجامعة لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم، مشيرًًا إلى أن الجامعة ما هى إلا مكان لممارسة العلم والأنشطة الطلابية وأيضا تحقيق هدف الأسر فى ابنائها لتحقيق التفوق، محذرًا من ممارسة أى عمل سياسى أو حزبى داخل أسوار الجامعة.



وقال غرباوى، إن الجامعة لا تدخر جهدًًا فى تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتنفيذ الأنشطة المتنوعة، إلى جانب دعم الجامعة لبرنامج التكافل الطلابى من خلال تقديم المساعدات لغير القادرين وتسكينهم بالمدن الجامعية وتوفير الكتب لهم بالمجان وإعفاء الحالات المستحقة من المصروفات الدراسية، مطالبًًا بأن يسعى أعضاء الاتحاد إلى اثراء الأنشطة الطلابية و إقامة الفعاليات الهادفة لجذب كافة طلاب الجامعة للمشاركة، خاصة أن الجامعة خصصت ساعتين يوم الأحد من كل أسبوع لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للانخراط فى الأنشطة.



وأكد الدكتورمحمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة، ضرورة أن يتميز أعضاء الاتحاد بالعطاء والقدرة على خدمة جميع الطلاب، ولا يجب أن يكون الهدف تحقيق مكاسب شخصية، وهذا ما يتطلب التعامل بشفافية لخدمة الجميع وتشيجع غيرهم من الطلاب على ممارسة الأنشطة مع السعى لتحقيق التفوق الدراسى، مشيدًا بدعم رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية التى تقام تحت مظلة اتحاد الطلاب.



وحث الدكتورعلى الدين القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية، أعضاء الاتحاد، أن يأخذوا على عاتقهم توسيع دائرة المشاركة فى الأنشطة الطلابية والسعى للعمل الجماعى ونشر الوعى لدى الطلاب خاصة فيما يخص القضايا العامة التى تتعلق بالأمن القومى، مع محاربة الشائعات والرد عليها.



وفى نهاية اللقاء دار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول كافة القضايا التى تتعلق بالجامعة وتطوير التعليم وخطة الجامعة نحو الرقمنة وتطوير المناهج وتعميم تجربة التصحيح الالكترونى إلى جانب مناقشة خطة الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها.

