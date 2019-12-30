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حوادث

جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات تهريب جمركي لـ ملابس ومستحضرات التجميل وعسل سدر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:55 م
صورة أرشيفية - مستحضرات
صورة أرشيفية - مستحضرات تجميل
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أ ش أ
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من الملابس والأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال بيان لجمارك سفاجا اليوم إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا تم ضبط 987 عبوة متنوعة لمستحضرات التجميل و 112 طردا عبارة عن بطاطين ومفارش وعبايات حريمى و 14 جركن عسل سدر و 16 عبوة أدوية بشرية و4 شاشات مختلفة الأحجام وكمية من الساعات مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها داخل الأمتعة الشخصية ل 5 ركاب مصريين وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألفا و 267 جنيها .

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
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