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فن

هيفاء وهبي تكشف عن شخصيتها في فيلم أشباح أوروبا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:07 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه على أفيش فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" كاشفة عن شخصيتها خلاله:.

وعلقت هيفاء وهبي على الأفيش: "الأشباح .. هتظهر قريب هيفاء وهبي #لي_لي من فيلم #اشباح_اوروبا".

ويذكر أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق، ولم ينتهوا من تصويره بعد.

على جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضير لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.
هيفاء وهبي تكشف عن شخصيتها في فيلم أشباح أوروبا
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