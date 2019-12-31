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حوادث

قبل ترويجهم فى الأعياد.. ضبط شخصين بحوزتهما 166 طربة حشيش بالإسكندرية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:21 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل (بمديرية أمن الإسكندرية) عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، من ضبط شخصين حاصل على دبلوم- سبق إتهامه فى قضيتى "أقراص مخدرة، سرقة سيارة " مقيم بالإسكندرية، وطالب – مقيم بالقاهرة حال استقلالهما سيارتين.

وضبط بحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ، و3 هواتف محمولة وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة القسم .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها.
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