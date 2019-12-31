قبل ترويجهم فى الأعياد.. ضبط شخصين بحوزتهما 166 طربة حشيش بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش.





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل (بمديرية أمن الإسكندرية) عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، من ضبط شخصين حاصل على دبلوم- سبق إتهامه فى قضيتى "أقراص مخدرة، سرقة سيارة " مقيم بالإسكندرية، وطالب – مقيم بالقاهرة حال استقلالهما سيارتين.





وضبط بحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ، و3 هواتف محمولة وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة القسم .





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.



