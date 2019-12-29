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أخبار البلد

ضبط مواد مخدرة مهربة داخل حقائب راكبة في مطار القاهرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
ضبطت جمارك الإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة الأولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو استيراده أو تصديره أو تعاطيه طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة المتخلفة من رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا، اشتبه وائل إبراهيم مأمور الجمرك فى حقيبة خاصة بالراكبة الغينية . D A .H، وبالعرض على سامي صبحي مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية من وائل إبراهيم مأمور الجمرك ووهيب عازر مدير إدارة الحركة فى حضور فوزى العميرى نائب مدير الجمرك حيث تم نزع البطانة الداخلية وفك المسامير وكسر الدعامة البلاستيك فتبين وجود كيلو جرام من بلورية اللون يشتبه ان تكون لمخدر الآيس مخبأة داخل كيس بلاستيك .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 157 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
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